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الدفاع المدني بغزة: نطالب بتحقيق دولي في استهداف المسعفين برفح

02:17 م السبت 05 أبريل 2025

الهلال الأحمر الفلسطيني

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وكالات

طالب المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسعفين في مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفي تصريحات لقناة الجزيرة، أكد المتحدث أن "مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً يظهر بوضوح أن قوات الاحتلال نصبت كميناً للمسعفين في رفح، مما يثبت روايتنا الأولية حول استهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد".

وأشار المتحدث إلى أن هذا الحادث "يشير إلى جرائم الاحتلال التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً"، مطالباً بمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال الممنهجة ضد المسعفين.

وأضاف أن "طواقم الدفاع المدني ستواصل أداء واجبها الإنساني رغم تعمد الاحتلال استهدافها، والتعرض لها أثناء تأدية مهامها في إنقاذ الأرواح".

وأعرب عن أسفه لغياب ردود فعل دولية حاسمة تجاه هذه الانتهاكات، مؤكداً على ضرورة محاسبة الاحتلال على تصعيده المستمر لجرائمه ضد المدنيين.

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قطاع غزة الدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح
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