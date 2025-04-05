مسؤولة أمريكية تشيد بالإجراءات اللبنانية في مطار بيروت

بيروت- (د ب أ)

أعربت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان اورتاجوس، اليوم السبت، عن ارتياحها للإجراءات التي بدأت الحكومة اللبنانية باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اورتاجوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكي إضافة الى السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، ووفد مرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء "بحث ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي حيث أثنت اورتاجوس على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد".

وتمّ التشديد "على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وحول تطورات الوضع في الجنوب، تناول البحث "التدابير التي يقوم بها الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، بالإضافة الى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية."

كما جرى "تناول تطورات الوضع على الحدود اللبنانية السورية مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى بالإضافة إلى منع كل أشكال التهريب".

وكانت الموفدة الأمريكية وصلت إلى بيروت أمس الجمعة للقاء المسؤولين اللبنانيين.