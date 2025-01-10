الحوثيون: نفذنا عمليات ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع تنفيذ عمليات عسكرية بينها استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها.

وأكد استهداف مجموعة من الأهداف الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بثلاث طائرات مسيّرة.

وفيما سبق قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الهجمات في اليمن استهدفت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تنفيذ 3 موجات من الضربات في اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة.

وأضافت أنه للمرة الأولى يتم تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف للحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.



من جانبها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الهجوم الإسرائيلي الحالي في اليمن تم التخطيط له كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين، مؤكدة أنه بعد ضربات التحالف الدولي في اليمن، هاجمت إسرائيل صنعاء.