بالفيديو.. لحظة وضع 3 رجال وامرأة قنابل بموقع حادث الدهس بأمريكا

كشفت وثائق قيام المحققين باستعراض مقطع فيديو يظهر ثلاثة رجال وامراة وهم يقومون بزرع متفجرات، وذلك فى إطار تحقيق بشأن هجوم الدهس في نيو أورليانز.

كما تم العثور على بنادق وقنابل أنبوبية في السيارة، وفقًا لنشرة استخبارات شرطة ولاية لويزيانا التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. وقالت النشرة إن الأجهزة، التي كانت مخبأة داخل مبردات، كانت موصولة بالأسلاك للتفجير عن بعد، وتم اكتشاف جهاز تحكم عن بعد مماثل داخل السيارة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عبوات ناسفة أخرى محتملة كانت موجودة أيضا في الحي الفرنسي. وفقًا لنشرة المخابرات، التقطت لقطات المراقبة ثلاثة رجال وامرأة يضعون واحدة من عدة عبوات ناسفة.

