بالفيديو.. لحظة وضع 3 رجال وامرأة قنابل بموقع حادث الدهس بأمريكا

القاهرة- مصراوي

كشفت وثائق قيام المحققين باستعراض مقطع فيديو يظهر ثلاثة رجال وامراة وهم يقومون بزرع متفجرات، وذلك فى إطار تحقيق بشأن هجوم الدهس في نيو أورليانز.

كما تم العثور على بنادق وقنابل أنبوبية في السيارة، وفقًا لنشرة استخبارات شرطة ولاية لويزيانا التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. وقالت النشرة إن الأجهزة، التي كانت مخبأة داخل مبردات، كانت موصولة بالأسلاك للتفجير عن بعد، وتم اكتشاف جهاز تحكم عن بعد مماثل داخل السيارة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عبوات ناسفة أخرى محتملة كانت موجودة أيضا في الحي الفرنسي. وفقًا لنشرة المخابرات، التقطت لقطات المراقبة ثلاثة رجال وامرأة يضعون واحدة من عدة عبوات ناسفة.

One from NOLA at the start of the terrorist attack and the other in front of Trump International Las Vegas. There are no coincidences. Three men and a woman on video placing IED’s in NOLA before act. pic.twitter.com/IJgU5gk3Kp — Riley G Matthews Jr (@RileyGMatthews) January 1, 2025

قال مسؤولان أمريكيان لشبكة سي إن إن، إن المشتبه به في هجوم الحشود المميت يوم الأربعاء، في نيو أورلينز خدم سابقًا في الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق الأربعاء، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطن الأمريكي شمس الدين جبار، 42 عامًا، من تكساس على أنه المشتبه به.

وطلبت CNN من وزارة الدفاع سجلات خدمة جبار.

Update: Clearly this was planted explosives. This is domestic terrorism. pic.twitter.com/vmk9c2GavE — ThirdEyeOnTheStreet (@third_street) January 1, 2025

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مساء الأربعاء، بعض التفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز. شمس الدين جبار.

وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أمريكي من تكساس.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن: "راية تنظيم داعش كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".

وكانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية قالت نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".

وأوضحت أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون. وأضافت "لا أعرف حقًا ماذا حدث، لقد كان رجلاً صالحًا، فهو يعتني بأطفاله وكل شيء".

وقالت إن بعض أفراد الأسرة كانوا متجهين من تكساس إلى نيو أورليانز.