أردوغان: المرحلة الجديدة التي بدأناها مع مصر ستكون في صالح غزة والفلسطينيين

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، اليوم السبت، إن تبجح إسرائيل والإرهاب الذي تمارسه لن يوقفه سوى تحالف الدول الإسلامية.

وأكد أردوغان، أن المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستكون في صالح غزة والفلسطينيين، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تكافح وتناضل باسم المسلمين عن العالم الإسلامي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى نحو 41 ألف شهيدا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنه في اليوم الـ 337 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.