مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية

نيويورك- (د ب أ)

أدان مجلس الأمن الدولي يوم الخميس "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الماضي في العاصمة الأفغانية ، كابول.

وفي بيان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أدانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن "الهجوم الإرهابي البشع" الذي تبنته مجموعة داعش خرسان، داعش في أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة العديد.

وأكد الأعضاء أن الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته يمثل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن في أفغانستان وكذلك في العالم، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة والمنظمين والممولين والداعمين لهذه الأفعال المروعة وتقديمهم إلى العدالة.

وحث أعضاء المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، على التعاون النشط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وقال البيان إن "أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي جريمة وغير مبررة، وبغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى ومن ارتكبها، وأكدوا على ضرورة أن تقوم جميع الدول وبشتى السبل، بمكافحة التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناتجة عن الأعمال الإرهابية".

وأسفر هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر يوم الاثنين الماضي عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 13 آخرين.