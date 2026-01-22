وزير الخارجية اللبناني يطالب موسكو بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

بيروت- (د ب أ)

طالب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، من موسكو بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى.

ودعا الوزير رجي، خلال لقائه سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، اليوم الخميس، موسكو إلى التوسط مع الدول المعنية لتغليب الحل الدبلوماسي في لبنان وتسهيل قرار الحكومة في حصر السلاح.

وأشار إلى " متانة العلاقات بين لبنان وروسيا وأهمية تعزيزها".

على الصعيد نفسه، تلقى الوزير رجي دعوة للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الهند والدول العربية الذي سيعقد في نيودلهي في 31 يناير الحالي نقلها إليه سفير الهند في لبنان محمد نور رحمن شيخ.

وأعرب الوزير رجي ، خلال استقباله السفير رحمن شيخ، عن" شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به الهند ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)"، مؤكداً "أهمية هذا الدور في دعم الأمن والاستقرار".