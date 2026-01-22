أصدر الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية بيانًا أعلن فيه رفضه ورفض الجالية المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية لقرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج.

وطالب الاتحاد باستثناء المصري المقيم بالخارج وأسرته من هذا القرار بشرط أن يتم تسجيل جهاز موبايل واحد سنويًا له أو لأحد أفراد أسرته برقم إقامة المصري المقيم بالخارج معفي من الرسوم الجمركية والضريبة.

وقال الاتحاد إن قرار الحكومة بإنهاء هذا الإعفاء قد أثار موجة غضب واسعة في أوساط الجاليات المصرية المقيمة بالسعودية باعتبارها أكبر جالية مصرية مقيمة بالخارج، مشيرًا إلى موجة الغضب الحالية والتي جعلت بعض المصريين بالخارج خاصة في السعودية ودول الخليج يطلقون هاشتاجات وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بمعاقبة الحكومة على قرارها بمنع تحويل العملة الصعبة إلى داخل مصر عبر البنوك المصرية، وأكد الاتحاد على رفضه لمثل هذه التصرفات السلبية لكنه يطالب الحكومة بتفهم حالة الغضب في أوساط المصريين بالخارج والعمل على معالجتها فورًا بتصحيح القرار محل الاعتراض.

وحذر الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية من الآثار السلبية لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار غير مدروس وسيؤثر سلبًا على تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نهاية العام 2025 ما قيمته 40 مليار دولار في سابقة هي الأولى من نوعها كمصدر أول للعملة الصعبة للدولة المصرية بزيادة مئوية قدرها 43% مقابل نفس المدة من العام 2024.

وقال الاتحاد بالسعودية إنه في مثل هذه الأجواء من الغضب سوف يستغل تجار وسماسرة العملة الصعبة موجة الغضب المتزايدة في أوساط المصريين بالخارج لشراء الدولار والعملة الصعبة من المقيمين بالخارج، ما يؤثر بالسلب على التحويلات النظامية للبنوك المصرية من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب على إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة، وهو ما لا نريده ولا نقبله ويصعب علينا في هذه الأجواء التعامل معه ومنعه، لكن على الحكومة تصحيح قرارها بتطبيقه على جميع الفئات المسافرة للخارج للسياحة أو الحج أو العمرة مع إعفاء المصري المقيم بالخارج ولديه عمل ورقم إقامة نظامية في الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب على جهاز موبايل واحد سنويًا له أو لأحد أفراد أسرته.