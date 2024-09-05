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BBC

ماليزيا تعلن تضامنها مع مصر وتدين بشدة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي

04:15 م الخميس 05 سبتمبر 2024

ماليزيا

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كوالالمبور – (أ ش أ)

أعلنت ماليزيا اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة المزاعم والادعاءات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان لها اليوم أوردته وكالة أنباء (برناما) - أنها أدانت بشدة اتهامات نتنياهو، قائلة إنها لا أساس لها من الصحة وأنها استفزازية وغير مسؤولة ولا مبرر لها، مؤكدة أن مصر لديها الحق في رفض جميع الادعاءات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن.

واعتبرت هذه الاستفزازات جزءا من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي وسع نطاقها الآن إلى عدة مدن في الضفة الغربية، مما أدى إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.

وجددت دعم ماليزيا القوي للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بناء على ثلاث مراحل قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، قائلة: "من الواضح أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن ممكنا حتى الآن بسبب الموقف العنيد والعدواني للنظام الصهيوني الذي يغير قواعده باستمرار".


هذا المحتوى من

Asha
ماليزيا كوالالمبور الاحتلال الإسرائيلي
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