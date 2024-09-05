بعد حادث إطلاق النار.. الشرطة الألمانية تدفع بتعزيزات أمنية في محيط القنصلية الإسرائيلية

(وكالات)

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد دليل على وجود مشتبهين آخرين بحادث إطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل في مدينة ميونخ الألمانية.

وأعلنت الشرطة الألمانية، أنها قامت بالدفع بتعزيزات أمنية في محيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ بعد إطلاق نار .

وفي وقت سابق اليوم وقع حادث إطلاق النار في محيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ الألمانية، لتقوم بعدها الشرطة الألمانية بتحييد منفذ الهجوم بإطلاق النار عليه.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنه لم تقع إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن مقر القنصلية كان مغلقًا.