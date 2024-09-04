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شاهد لحظة اقتحام متطرفين ومستوطنين المسجد الأقصى

12:38 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

اقتحام المسجد الاقصي

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وكالات

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 400 من المتطرفين والمستوطنين اقتحموا الأقصى اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية، موضحا أن شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن الاقتحامات تزداد وهذا اعتداء صارخ وتحد واستفزاز لمشاعر المسلمين، مشيرا إلى أن ادعاء بن غفير باطل والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى الأوقاف الإسلامية في القدس القدس المحتلة
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