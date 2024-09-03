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المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أكثر من عزز قوة حماس بتاريخ الاحتلال

11:59 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إنه "لا يوجد أحد في تاريخ إسرائيل عزز قوة حماس أكثر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ووجه يائير رسالة إلى أعضاء الكنيست عبر منشوره على منصة إكس، أمس الإثنين، قائلًا "يا أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهودية التوراة، أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد، هذه هي اللحظة التي يجب أن تتذكروا فيها أنكم لم تقسموا الولاء لنتنياهو بل لدولة إسرائيل".

وتابع يائير "من أجل العائلات ومن أجل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، عليكم أن تطالبوا بصفقة تبادل أسرى وأن تقولوا بوضوح أنه إذا لم تتحقق فلن تتمكنوا من الاستمرار في كونكم جزءًا من الائتلاف".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بافتعال مسألة البقاء في محور فيلادلفيا لإحباط الوصول لصفقة قد تؤدي لانهيار حكومته.

يائير لابيد نتنياهو المعارضة الإسرائيلية حركة حماس
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