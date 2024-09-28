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مقتدى الصدر يرثي حسن نصر الله

03:34 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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وكالات

رثا الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر حسن نصرالله، السبت، عقب إعلان حزب الله مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الصدر في بيان مقتضب "وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة"، مضيفا "كفّيت ووفّيت (يا نصر الله).. عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك".

وأعلن حزب الله اللبناني، مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية على مقر القيادة العامة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، مقتل حسن نصر الله، قائلا "قتلنا حسن نصر الله".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس الجمعة في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

مقتدى الصدر حسن نصر الله حزب الله غارة إسرائيلية
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