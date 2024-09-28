هل اغتيل "حسن نصر الله؟".. تأكيدات إسرائيلية و"لا تعليق" من حزب الله (تغطية خاصة)

وكالات

في تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على لبنان. بدأتها بقصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال، أنه استهدف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من قبل حزب الله حول مصير أمينه العام، فيما قالت إسرائيل إنها تقيم الضربة ورجحت استخباراتها إصابته أو اغتياله.

وخلال الليلة الماضية، كثفت إسرائيل هجماتها على مناطق مختلفة من لبنان، زاعمة استهداف مخازن ومكاتب لحزب الله، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المدنيين.

وتزامنت الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة مع جلسة لمجلس الأمن، طلبت خلالها إيران المجلس بتحمل مسؤوليته والتصدي لإسرائيل، فيما حذرت مصر والسعودية من خطورة استمرار التصعيد وتحوله لحرب إقليمية.

وشددتا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

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