حماس تنعى حسن نصر الله

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قتل في الغارات الإسرائيلية على بيروت.



وأدانت حماس العدوان الإسرائيلي الهمجي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم، مقتل حسن نصر الله، قائلا "قتلنا حسن نصر الله".



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس الجمعة في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.