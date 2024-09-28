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BBC

أول تعليق من المرشد الإيراني على مزاعم اغتيال نصر الله

01:40 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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وكالات


قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".


ولفت خامنئي إلى أن "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، مضيفًا: "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".


وأشار المرشد الإيراني إلى أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسًا من حربها الإجرامية في قطاع غزة".


وقال خامنئي إن "واجب جميع المسلمين أن يقفوا بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث، وأن قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الاحتلال وقصر نظر وغباء قادته".

حسن نصر الله المرشد الأعلى الإيراني الكيان الصهيوني
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