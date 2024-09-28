الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة

نيودلهي- (د ب أ)

وجهت الهند تحذيرا شديدا لباكستان اليوم السبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب خطاب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أثار فيه قضية جامو وكشمير.

وردت السكرتيرة الأولى الهندية لدى الأمم المتحدة، بافيكا مانجالاناندان، بحزم بالقول إن استمرار دعم باكستان للإرهاب عبر الحدود "سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة"،بحسب قناة إن دي تي في ووكالة برس ترست أوف إنديا الهنديتين .

واتهمت مانجالاناندان باكستان،في ردها على تصريح شهباز شريف، بالتواطؤ في الإرهاب العالمي، واستشهدت بتاريخها الطويل في استخدام الإرهاب عبر الحدود كسياسة دولة.

وجاء بيان مانجالاناندان ردا على دعوة شهباز للهند للتراجع عن إلغائها في عام 2019 للمادة 370، التي ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير، ومطالباته بإجراء حوار بين البلدين.

وقالت مانجالاناندان "لقد شهدت هذه الجمعية للأسف مهزلة هذا الصباح. إن دولة يديرها الجيش ولها سمعة عالمية في الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية، لديها الجرأة لمهاجمة أكبر ديمقراطية في العالم". مضيفة "أن العالم يستطيع أن يرى بنفسه ما هي باكستان حقا".

يشار إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان يسودها التوتر بسبب نزاع بشأن كشمير المقسمة بينهما وتزعم كل من إسلام أباد ونيودلهي احقيتها بالسيطرة على كامل الإقليم. وخاضت الدولتان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب بسبب كشمير.