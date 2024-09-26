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لويد أوستن: نواجه خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان

09:26 م الخميس 26 سبتمبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط قد تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي ثلاثي في لندن عقب محادثات مع نظيريه الأسترالي والبريطاني، أنه لابد من استغلال الطرفين لفرصة الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أننا نواجه خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن إسرائيل ولبنان يمكنهما اختيار مسار مختلف، رغم التصعيد الحاد في الأيام الأخيرة"، مشددًا على أن "هناك فرصة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية يجب اغتنامها.

كانت الولايات المتحدة دعت إلى جانب فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يومًا، وكذلك في قطاع غزة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر، أن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023 لا يحتمل، ويشكل خطرًا غير مقبول للتصعيد الإقليمي، وهذا لا يصب في مصلحة أحد، سواء شعب إسرائيل أو شعب لبنان.

وأكد البيان على ضرورة "إبرام تسوية دبلوماسية تتيح للمدنيين على جانبي الحدود العودة إلى ديارهم بأمان"، مشيرًا إلى أن التصعيد المستمر يعيق نجاح الحلول الدبلوماسية.

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