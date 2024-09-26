بترا: ملك الأردن يحشد لموقف دولي عاجل لوقف التصعيد بالمنطقة

عمان – (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تركزت خلال زيارته للولايات المتحدة وترؤسه وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، على حشد موقف دولي عاجل لوقف التصعيد في المنطقة والوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

ووفقا للوكالة، ألقى الملك عبدالله الثاني خطابا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات وعقد سلسلة لقاءات مع زعماء دول ورؤساء وفود مشاركين وقادة مؤسسات اقتصادية ومنظمات إنسانية.

وكان العاهل الأردني قد عاد إلى عمان في وقت سابق اليوم، مختتما زيارة للولايات المتحدة ترأس خلالها وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث رافقته الملكة رانيا العبدالله والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.