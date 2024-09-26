بسبب "الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.. النواب الأمريكي يدين إدارة بايدن

نيويورك – (أ ش أ)

أدان أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الخميس، أن عشرة نواب من "الحزب الديمقراطي" انضموا إلى الجهود التي يقودها الحزب الجمهوري "لتوبيخ" 15 عضوا من كبار أعضاء إدارة بايدن "لفشل" الانسحاب من أفغانستان في تصويت رمزي، هدفه اتخاذ موقف عام ولا يترتب عليه أية عواقب تشريعية.

وأقرّ مجلس النواب بأغلبية الحزبين الليلة الماضية، قرارًا يدين الرئيس الأمريكي ونائبته و13 عضوا آخرين من الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين بسبب دورهم في "الانسحاب الفوضوي" للولايات المتحدة من أفغانستان.

ورغم أن التصويت مثّل ضربة سياسية لإدارة بايدن في أوج موسم انتخابي حاسم تشهده البلاد، إلا أن هذه الخطوة كانت بعيدة عن العواقب التشريعية التي هدد الجمهوريون بتوجيهها ضد بايدن عندما بدأوا تحقيقات مختلفة بشأن سياساته وتصرفاته الشخصية.

يذكر أن القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان زامنه هجومًا انتحاريا في مطار حامد كرزاي الدولي، أسفر عن مقتل أفراد من الخدمة الأمريكية وأكثر من 100 أفغاني، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.