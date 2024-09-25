زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجمات على محطات نووية أوكرانية

نيويورك - (د ب أ)

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم إبقاء معركة بلاده ضد الغزو الروسي على رأس أولوياتهم، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وأشار زيلينسكي، في بداية خطابه، إلى شبح وقوع كارثة نووية عالمية، قائلا إن روسيا تعتزم شن هجمات على محطات الطاقة النووية الأوكرانية من أجل إضعاف إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال زيلينسكي إن "أي هجوم بالصواريخ أو بطائرات مسيرة، أو أي حادث خطير في منظومة الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية".

وتابع زيلينسكي قائلا: "يجب ألا يأتي يوم كهذا أبدا، ويجب على موسكو أن تفهم ذلك، وهذا يعتمد، بين أمور أخرى، على تصميمكم على ممارسة الضغط على المعتدي".

واستطرد قائلا: "إذا تسببت روسيا، لا سمح الله، في كارثة نووية في إحدى محطاتنا النووية، فإن الإشعاع لن يراعي الحدود الدولية".