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إعلام عبري: حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل

10:10 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

حزب الله

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصدر أمني رفيع، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمني أنه يجب عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية، إلى أن حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين ينتقدون قرار القيادتين العسكرية والسياسية الفصل بشكل مصطنع بين جبهتي الشمال والجنوب.

وأوضح مصدر أمني، أن إسرائيل في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكنها العمل في جبهة واحدة.

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