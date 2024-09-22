اليابان تحث على توخي الحذر من الفيضانات والانهيارات الأرضية في إيشيكاوا

طوكيو - (د ب أ)

خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاحد، "التحذير العاجل" من هطول أمطار غزيرة في أجزاء من إيشيكاوا إلى "تحذير"، ولكنها لا تزال تحث الأفراد على الاستمرار في توخي الحذر، تحسبا لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية محتملة في المحافظة الوسطى.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأنه قد تم تسجيل ما يقرب من 500 ملليمتر من مياه الأمطار في مدينة واجيما، منذ مساء أمس الأول الجمعة وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد، فيما تم تسجيل ما يقرب من 400 ملليمتر في مدينة سوزو، وكلاهما أعلى مستوى منذ أن بدأت هيئة الأرصاد الجوية في الاحتفاظ بالسجلات.

ويقول المسؤولون في إيشيكاوا إن هناك شخصا واحدا تأكدت وفاته في سوزو، وأنه لقي حتفه بعد وقوع انهيار أرضي في منزله.

كما تم الإبلاغ عن فقدان سبعة أشخاص آخرين.

وفي الوقت نفسه، يقول أفراد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء في واجيما، إن المياه جرفت أربعة منازل تقع على طول الأنهار. كما يشيرون إلى أن هناك أربعة آخرين من السكان في عداد المفقودين.

وعلى صعيد متصل، أرسلت وزارة الدفاع أفرادا من قوات الدفاع الذاتي إلى واجيما وسوزو وبلدة نوتو، بناء على طلب من محافظة إيشيكاوا.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في أنحاء اليابان بسبب نظام ضغط جوي منخفض.

كما من المتوقع خلال فترة الـ 24 ساعة المقبلة التي تنتهي ظهر يوم غد الاثنين، هطول 150 ملليمترا من الأمطار في شيكوكو وجنوب كيوشو. ومن المحتمل أن تشهد منطقة توهوكو هطول ما يصل إلى 100 ملليمتر من الأمطار، بينما قد تشهد توكاي وكينكي والمناطق الشمالية من كيوشو هطول 80 ملليمترا.

وتعتزم شركة "إيست جابان" للسكك الحديدية تعليق الخدمات على خط "ياماجاتا شينكانسين"، على مدار اليوم الأحد في الاتجاهين بين محطتي ياماجاتا وشينجو.

وتحث الشركة المشغلة الأفراد على البقاء على اطلاع بأحدث المعلومات على موقعها الإلكتروني.