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وزير الخارجية لبلينكن: نُحذر من خطورة توسع الصراع في المنطقة

02:39 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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(وكالات)

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات وإتمام صفقة تبادل الأسرى، وذلك خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووصل بلينكن، إلى مصر صباح اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف إلى بحث الأوضاع والتوترات في المنطقة وسبل التهدئة.

وحذر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع بلينكن، من خطوة توسع الصراع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية، إنه بحث مع بلينكن، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأوجه التعاون المشتركة.

بدر عبد العاطي وقف إطلاق النار أنتوني بلينكن
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