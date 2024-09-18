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فريق الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى لبنان

12:29 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الهلال الأحمر الإيراني

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بيروت - (د ب أ)

وصل فريق الهلال الأحمر الإيراني المتطوع للإغاثة والعلاج، اليوم الأربعاء، إلى لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "ضمّ الفريق المتطوع من فرق الهلال الأحمر الإيراني 12 طبيبًا عامًا ومتخصصًا و12 ممرضًا ومسعفًا لإغاثة المصابين جرّاء العدوان الغادر الذي تعرض له لبنان يوم أمس الثلاثاء" .

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.

الهلال الأحمر الإيراني لبنان فرق الهلال الأحمر الإيراني
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