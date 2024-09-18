بايدن يدعوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم للمفاوضات

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ومنذ ديسمبر الماضي تسيطر قوات الدعم السريع علي ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد انسحاب الجيش السوداني من مدينة واد مدني ـ عاصمة الولاية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت نحو 16 ألفا و650 قتيل،، وتسببت في تشريد ملايين الأشخاص.