إعلان

BBC

بايدن يدعوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم للمفاوضات

04:10 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

القوات المسلحة السودانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ومنذ ديسمبر الماضي تسيطر قوات الدعم السريع علي ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد انسحاب الجيش السوداني من مدينة واد مدني ـ عاصمة الولاية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت نحو 16 ألفا و650 قتيل،، وتسببت في تشريد ملايين الأشخاص.

القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بايدن الرئيس الأمريكي ترامب السودان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب بشكل كبير

إعلان

إعلان

50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)
تغطية خاصة | تفجيرات البيجر.. أكبر هجوم سيبراني إسرائيلي على لبنان
بسبب الغياب.. وزير التعليم يكشف عن تعديل قانوني مرتقب بشأن الشهادة الإعدادية والثانوية