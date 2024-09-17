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فون دير لاين: المفوضية الأوروبية الجديدة ستعزز تركيزها على الاقتصاد والأمن

02:36 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أورسولا فون دير لاين

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ستراسبورج (فرنسا) - (د ب أ)

من المقرر أن يركز فريق المفوضية الأوروبية الجديد على قضايا المنافسة والأمن، في تحول عن قضية التعامل مع أزمة المناخ التي كانت تعد أولوية قصوى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لدى إعلانها عن مرشحيها للمفوضين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج " المرة الماضية، كانت قضية الاحتباس الحراري ذات أولوية قصوى".

وأضافت" القضية مازالت مهيمنة"، مشيرة إلى الفيضانات وحرائق الغابات المدمرة الأخيرة.

وأوضحت" لكن هذه المرة، على سبيل المثال، قضية الأمن الناجمة عن الحرب الروسية في أوروبا، وأيضا قضية الميزة التنافسية، أصبحتا لهما تأثير أكبر كثيرا" على تنظيم الفريق.

وقالت "هذا يعكس الكثير من الوقت الذي نعيش فيه".

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي الاحتباس الحراري
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