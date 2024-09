هروب 281 سجينًا بسبب الفيضانات في نيجيريا (فيديو)

(وكالات)

فر أكثر من 281 سجينًا من السجون النيجيرية، جراء الفيضانات الواسعة التي ضربت جدران مكان احتجازهم شمالي شرق البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات النيجيرية.

وفي الـ 10 من سبتمبر، انهار سد كبير مما تسبب في فيضانات شديدة أدت إلى مقتل 30 شخصًا وتشريد أكثر من مليون شخص، مما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة في ولاية بورنو.

The Nigeria Police Force empathizes with the good people of Borno State, who have been affected by the current flood crisis. We remain committed to our promise of supporting the State Government and people in every way possible to mitigate the effects of this crisis and restore… pic.twitter.com/Ij9gSBIt8V