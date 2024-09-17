هروب 281 سجينًا بسبب الفيضانات في نيجيريا (فيديو)

(وكالات)

فر أكثر من 281 سجينًا من السجون النيجيرية، جراء الفيضانات الواسعة التي ضربت جدران مكان احتجازهم شمالي شرق البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات النيجيرية.

وفي الـ 10 من سبتمبر، انهار سد كبير مما تسبب في فيضانات شديدة أدت إلى مقتل 30 شخصًا وتشريد أكثر من مليون شخص، مما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة في ولاية بورنو.

The Nigeria Police Force empathizes with the good people of Borno State, who have been affected by the current flood crisis. We remain committed to our promise of supporting the State Government and people in every way possible to mitigate the effects of this crisis and restore… pic.twitter.com/Ij9gSBIt8V — Nigeria Police Force (@PoliceNG) September 16, 2024

وكان المتحدث باسم خدمات الإصلاح النيجيرية، عمر أبو بكر، قد أفاد في بيان مساء الأحد، أن الضباط حاولوا إخلاء السجن الرئيسي في مدينة مايدوغوري الأسبوع الماضي عندما اكتشفوا هروب عدد من السجناء.

وقال أبو بكر: "تسببت الفيضانات في انهيار جدران المرافق الإصلاحية، بما في ذلك مركز الاحتجاز المتوسط الأمن، وأماكن إقامة الموظفين في المدينة". وأكد أن قوات الأمن تمكنت من استعادة 7 من السجناء، ولا تزال عملية البحث عن الباقين مستمرة.

يُذكر أن هذا الانهيار تسبب في واحدة من أسوأ الفيضانات التي شهدتها الولاية منذ انهيار السد ذاته قبل 30 عامًا.

وأوضحت حكومة الولاية أن السد كان ممتلئًا بسبب الأمطار الغزيرة غير المعتادة.