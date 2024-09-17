وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفيتنامي

وكالات

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، اتصالاً هاتفياً مع "بوي ثانه سون"، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام.

وفي تصريح لتميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية هنأ نظيره الفيتنامي بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأوضح أن عبد العاطى أكد خلال الاتصال على عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعنا لتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن عبد العاطي أعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية في وفاة المواطنين الفيتناميين إثر إعصار "ياجي" المُدمر، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمُصابين والمفقودين، مؤكداً على تضامن مصر، حكومةً وشعباً، مع فيتنام وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.



واختتم خلاف تصريحاته، بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية أشاد خلال الاتصال بالتنسيق الإيجابي القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، وأعرب عن تطلعه لاستقبال وزير خارجية فيتنام في القاهرة في أقرب فرصة لاستمرار وتيرة التعاون بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.