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BBC

"بعد اختراق صاروخهم تل أبيب".. رسالة من السنوار لزعيم الحوثيين

05:27 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

يحيى السنوار

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كتب- محمود عبدالرحمن:

وجه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة إلى عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بشأن عملية طوفان الأقصى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، موجها الشكر لجماعة أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي كانت واضحة في الميدان ورسائلهم.

وتابع السنوار: "أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض".

يحيى السنوار رسالة من السنوار لزعيم الحوثيين حماس طوفان الأقصى صاروخ حوثي يخترق تل أبيب عبد الملك الحوثي
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