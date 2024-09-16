"بعد اختراق صاروخهم تل أبيب".. رسالة من السنوار لزعيم الحوثيين

كتب- محمود عبدالرحمن:

وجه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة إلى عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بشأن عملية طوفان الأقصى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، موجها الشكر لجماعة أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي كانت واضحة في الميدان ورسائلهم.

وتابع السنوار: "أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض".