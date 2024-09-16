وزير الخارجية: علاقاتنا مع روسيا تاريخية تمتد لعقود تتوجها العلاقة الوثيقة بين السيسي وبوتين

روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عمق العلاقات المصرية ـ الروسية، قائلا "إن العلاقات بين البلدين تاريخية تمتد إلى عقود طويلة تتوجها العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف عبد العاطي، خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة "موسكو"، أن القيادة السياسية في البلدين توجه وزيري الخارجية بالمزيد من العمل لتطوير العلاقات الثنائية.

وأوضح أنه حريص على القيام بالتواصل مع نظيره الروسي والقيام بزيارة العاصمة موسكو، رغم كل الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لما تمثله دولة روسيا الاتحادية من دور هام في الشئون العالمية والإقليمية، فضلا عن العلاقات الطيبة والصداقة التي تجمع بين البلدين .

وأشار وزير الخارجية إلى أن مباحثات اليوم ستتناول الملفات الهامة، وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية ومجالات السياحة بالإضافة إلى التشاور السياسي، معربا عن شكره وتقديره لسيرجي لافروف، ومؤكدا حرصه على العمل معه للاستفاده من خبراته وقدراته الدبلوماسية رفيعة المستوى .

وقال إن هناك إطارًا جديدًا للتعاون بين مصر وروسيا، وهو تجمع (البريكس)..ونحن نقدر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع، وانضمام مصر إلى هذا التجمع الهام، وأضاف "كما ذكر الوزير لافروف، لدينا اتفاق للتعاون الاستراتيجي، وهذا يتطلب منا التشاور بشأن مجموعة هامة من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الكبيرين والصديقين".

وأشار إلى أن قضية مكافحة الإرهاب تشكل محورًا هامًا في تعاوننا، وهناك دعوة مشتركة من الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التي أتشرف برئاستها مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر الجاري..ونأمل أن يشارك لافروف في الشق الوزاري من أعمال هذا المنتدى الهام" .

واختتم الدكتور بدر عبد العاطي حديثه بتقديم الشكر والتقدير لنظيره الروسي على "الاستقبال الدافئ، الذي يعكس العلاقة الطيبة بين بلدينا، وهو أمر ليس بغريب من دولة صديقة بحجم روسيا الاتحادية" .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي مواصلة العمل المشترك مع مصر بما يضمن استمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن امتنانه لتلبية عبد العاطي الدعوة بزيارة موسكو خاصة بعد توليه المنصب، موضحا أنه سيتم بحث عدة ملفات خلال جلسة المباحثات تتضمن العلاقات الثنائية في سياق اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021 .

وأضاف لافروف أنه سيبحث مع عبد العاطي عددا من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي، مؤكدا أن هذه الزيارة ستكون مفيدة ومثمرة .