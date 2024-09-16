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إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

01:32 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله إنه يتم الاستعداد لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال وقت قصير.

وفي حال أقال نتنياهو جالانت، فإن جدعون ساعر، هو المرشح لتولي حقيبة وزارة الدفاع بحسب مصادر في حزب الليكود تحدثوا إلى صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وكان جدعون ساعر وهو رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي، هو عضو سابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية السابقة والتي تقدم باستقالتها إثر خلافات مع نتنياهو.

وتشهد العلاقات بين نتنياهو وجالانت توترًا كبيرًا على خلفية إدارة الحرب مع تفضيل الأخير التوصل إلى صفقة بشأن الحرب والانسحاب من محور فيلادلفيا وهو ما لا يرغب به نتنياهو.

وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدعون ساعر حزب الليكود
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