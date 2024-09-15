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بعد هجوم الحوثيين.. جيش الاحتلال: لا يوجد لدى أعدائنا صواريخ فرط صوتية

07:58 م الأحد 15 سبتمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن تحقيقات أولية تظهر أن محاولات اعتراض الصاروخ اليمني فشلت إذ لم يتم تدميره بالكامل.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أوضح أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن لم يكن فرط صوتي، موضحة أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن لم يفاجئ الدفاعات الجوية ولا يشكل تهديدا جديدا.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن تحقيقات سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن التقديرات تشير إلى أنه لا يوجد لدى "أعدائنا" صواريخ فرط صوتية.

وفي وقت باكر اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ولا إصابات.

ولفتت إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب، موضحة أن الصاروخ أرض أرض دخل إسرائيل من جهة الشرق تحديدا اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن العملية قيد التحقيق الآن.

وأكد قادة عسكريون في حركة "أنصار الله" اليمنية الحوثيون، إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا.

الحوثيون صواريخ فرط صوتية الاحتلال الإسرائيلي
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