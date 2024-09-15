ليبيا: فصل الكهرباء احترازيًا عن بعض المناطق في سبها بسبب السيول

سبها – (أ ش أ)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي احترازيًا عن بعض المناطق والمنازل في سبها، لتجنيب المواطنين خطورة التعرض للصعقات الكهربائية.

وذكر المكتب الإعلامي للشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الشركة تتابع عن كثب الوضع الدائر بالمدينة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية ودوائرها العاملة هناك، مشيرا إلى إعادة التيار لغالبية المناطق المتضررة، والاضطرار إلى الفصل الاحترازي عن بعض المناطق والمنازل لتجنيب المواطنين بها خطورة التعرض للصعقات الكهربائية.

ودعا البيان كافة المواطنين لعدم التردد بالاتصال والإبلاغ عن أي أعطال كهربائية في منازلهم نظرًا لتسرب المياه لغرف كهرباء بعض الشبكات المنزلية، محذرا من التعامل مع الأعطال المنزلية بشكل فردي لما تشكله من خطورة بالغة على حياتهم.

وفي السياق، خصص المجلس البلدي بمدينة سبها مدرسة الوحدة بمحلة الجديد مقرا لإيواء العائلات المتضررة مساكنهم إلى حين انتهاء هطول الأمطار.

يشار إلى أن مدينة سبها وضواحيها تشهد، منذ الليلة الماضية، أمطار غزيرة غير مسبوقة، ما أدى إلى أضرار بمكونات الشبكة الكهربائية ببعض مناطق المدينة أدت لفصلها عن الشبكة العامة.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قد أصدر تعليماته العاجلة لجميع الوزارات المعنية بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها، جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات.

ودعا جميع المواطنين للاستجابة للتحذيرات التي سبق الإعلان عنها، وتوخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب وخاصة المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول.