امرأة تحرق أِشهر أضرحة المغرب وتحوله لرماد: لم يحقق أمنياتي

(وكالات)

أقدمت امرأة مغربية، على إضرام النيران، في واحد من أشهر الأضرحة في المغرب، في حادثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكرت عناصر أمن الدرك الملكي المغربي، قامت المرأة بصب البنزين في ضريح سيدي قاسم بو عسرية، في منطقة النويرات، ثم أشعلت النيران بعدها.

وجاء إِشعال النيران في الضريح بعد تردد المرأة عليه لفترة طويلة، إلا أن السيدة "يأست بعد ذلك من تحقيق أمانيها من قبل والي الضريح" حسب إفادتها في تحقيقات الشرطة عقب إلقاء القبض عليها.

من جانبها سارعت فرق الحماية المدنية إلى مكان الحادث لإخماد الحريق، إلا أنه تحول إلى رماد بعد إشعاله.