صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى أكثر من 40 ألف شهيدًا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ 11 شهرًا، ارتفعت إلى 41182 شهيدًا على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان لها إن " إن 64 شخصًا على الأقل استشهدوا خلال الساعات الـ 48 الماضية"، مشيرة إلى أن "عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95280 مصابًا في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر العام الماضي".



وجاء البيان بعدما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي قرب مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة".



كما يستهدف جيش الاحتلال بشكل متكرر المناطق الشرقية لعيادة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمناطق المحاذية لشارع أبو جلال في مخيم المغازي وسط القطاع.