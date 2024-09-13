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BBC

مصر تؤكد على موقفها بشأن تطورات الوضع في غزة

07:40 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو جوتيريش"سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما أكد وزير الخارجية خلال الاتصال على محددات الموقف المصري، والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، معرباً عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة محور فيلادلفيا الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي
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