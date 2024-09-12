قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية يتقدم باستقالته

(وكالات)

أبلغ قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عوزي ليفي، اليوم الخميس، مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي استقالته، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وجاءت استقالة قائد الشرطة بالضفة، في وقت تشهد فيه مدن الضفة الغربية المحتلة توترات متصاعدة إثر دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي بآلياتها العسكرية نحو محافظات الضفة، حيث أعلن جيش الاحتلال عن عملية عسكرية موسعة في مدن الضفة بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية ولمنع أي عمليات ضد المستوطنين مستقبلًا.

ودمرت قوات الاحتلال خلال عملية الضفة بنى تحتية واسعة في طولكرم والفارعة وطوباس وجنين كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب واعتقل العشرات.