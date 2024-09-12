الجارديان تكشف الفائز من مناظرة ترامب وهاريس

بي بي سي

انتهت المناظرة التي انتظرها العالم باهتمام، ربما أكثر من الناخب الأمريكي، بين مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، وتباينت الأراء حول أداء المرشحين، لكن عدة صحف رأت أن أداء نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان أفضل بكثير من أداء الرئيس السابق.



أيدت إيما بروكس، هذا الرأي، في مقال رأي نشرته بصحيفة الجارديان، والذي جاء بعنوان "من الواضح أن هاريس تغلبت على ترامب، ولكنك لن تعرف ذلك من وسائل الإعلام اليمينية. عار عليهم".



تقول الكاتبة إن ظهور ترامب على منصة المناظرة ليلة الثلاثاء، لم يكن ليثبت أبدا، بشكل حاسم، لأولئك الذين يقفون على الحياد، أنه غير لائق لمنصب الرئيس. على عكس التحول الكارثي لبايدن قبل شهرين ونصف، فإن الفوضى جزء من جاذبية ترامب - وإذا كانت أفكاره مشوهة، فهذا لا يعني شيئا يتجاوز الشئ المعروف والمعتاد عليه..



وتضيف الكاتبة أنه وعلى الرغم من أن نائبة الرئيس بدت متوترة في البداية. لكنها هدأت، وبعد حوالي 15 دقيقة، بدأ اتجاه المناظرة يتحدد، فقد ارتفع غضب كامالا لكنها تمكنت من التحكم فيه بشدة، في المقابل ظهر تراجع ترامب بوضوح ولوحظ ذلك في عقد فمه وإغماض عينيه في رأسه.



وتشير الكاتبة إلى أن كامالا استطاعت إثارة حفيظة ترامب، باستخدام نفس التكتيك الذي استخدمه بايدن، عندما ذكرت أن بعض كبار الجمهوريين بما في ذلك ديك تشيني، يؤيدونها. الأمر الذي دفع ترامب إلى التهجم شخصيا عليها واستخدام لفظ "هي" كثيرا، وهذه علامة على أنه يخسر أمام خصمه الأنثى.



وتوضح أنه، وكعادتها، في اليوم التالي، تصدرت وسائل الإعلام اليمينية الأمريكية لاختلاق الكثير من الأعذار دفاعا عن أداء ترامب. لكن حتى هذا الاعتراف الخفيف للغاية بضعف ترامب، تضيف الكاتبة، كان خروجا عن الدعم الكامل من صحافة مردوخ في عام 2016.



وقالت الكاتبة إنه وعلى الرغم من اعتراف صحيفة نيويورك بوست، المؤيدة لترامب، أنه كان "مضطربا"، فإنها اشتكت من الظلم من جانب المشرفين على المناظرة على قناة إيه بي سي نيوز.



ولم تذهب قناة فوكس نيوز بعيدا عن ذلك، فقد قال بريت هيوم بحزن عن هاريس: "لقد خرجت في حالة جيدة إلى حد كبير". وكان أقصى ما استطاع شون هانيتي أن يفعله هو أن يقول إن "الخاسر الحقيقي" كان قناة إيه بي سي.

وقال جيسي واترز: "كان الأمر صعبا"، وأعلن أن معظم المشاهدين لن يعتقدوا أن "أيا من هؤلاء الأشخاص فاز".



في منصة إكس، اعترف رجل الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بأن ترامب أمضى ليلة سيئة وأن هاريس "تجاوزت توقعات معظم الناس". كان هذا على مضض ولكنه كان له ميزة على رد فعل مؤيدي ترامب الآخرين الذين اعترفوا بالواقع. وتابع: "لن نصل إلى المريخ أبدًا إذا فازت كامالا هاريس" - وهي حقيقة، على افتراض أن ماسك نفسه يخطط للقيام بالرحلة، ستكون أحد العيوب في فوز هاريس بالفعل.



في غضون ذلك، تضيف الكاتبة أن الصحافة البريطانية اليمينية حاولت جاهدة التخفيف من فشل ترامب، بما في ذلك تأكيد صحيفة ديلي تلغراف بعد المناظرة على أنه "من الصعب تتويج هاريس بالنصر عندما قالت القليل جدًا عن برنامجها". فيما كان الاستنتاج الذي خرجت به صحيفة ديلي ميل "كلاهما منتصر"، مثيرا للشفقة، بحسب الكاتبة.



وفي ضوء الأدلة التي بين أيدينا، تؤكد الكاتبة أن هذه اللحظات من التنافر المعرفي أصبحت أكثر صعوبة في معالجتها. لأن الحقيقة، بالطبع، هي أن ترامب بدا وكأنه مجنون ليلة الثلاثاء، كما تقول الكاتبة.



ومع ازدياد غضبه، انحنى كتفاه، وتشنج جسده، وبدأت بعض العبارات المألوفة تظهر في خطابه. "أنا لست كذلك، هي كذلك"، والاستخدام المتكرر لكلمة "مروعة". لكن أفضل أجزاء المناظرة كانت عندما غضبت هاريس وتحدثت بعمق وبلغة يفضلها الجمهوريون بشكل عام أكثر من الديمقراطيين عن موضوعات مهمة كالإجهاض وطموحات روسيا التوسعية.





