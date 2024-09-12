ألمانيا تتعرض لانقطاع في عمليات الدفع بالبطاقات على مستوى البلاد

برلين- (د ب أ)

قالت السلطات الألمانية اليوم الخميس، إن ألمانيا تعرضت لانقطاع في عمليات الدفع بالبطاقات على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن إحدى الشركات المقدمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، هي المسؤولة عن المشكلة.

وتأثرت بطاقات الخصم والائتمان منذ الصباح الباكر، رغم أن ماكينات صرف النقود كانت تبدو وكأنها تعمل بصورة طبيعية.

وقال متحدث باسم لجنة الصناعة المصرفية الألمانية، وهي جمعية معنية بصناعة البنوك في البلاد، إنه من الممكن استبعاد حدوث هجوم إلكتروني بناء على المعلومات الحالية.

وأوضح متحدث باسم الجمعية إن الانقطاع يرجع إلى مشاكل لدى شركة "فيرست داتا"، التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمملوكة لمجموعة "فيسيرف" الأمريكية، مضيفا أن الشركة تعمل بجد لإصلاح المشكلة، وأنها ستبلغ عملائها في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل، قال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا، إنه على علم بـ "الانقطاعات التي تحدث في معاملات الدفع بالبطاقات بالمؤسسات المالية المختلفة"، و"على اتصال بالمتضررين والسلطات ذات الصلة".





