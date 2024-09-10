بعد قرار ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.. إيران: ندين إلغاء اتفاقات ثنائية جوية

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الثلاثاء، عن إدانتها البيان غير العادي لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن إلغاء اتفاقات ثنائية جوية.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن إلغاء اتفاقات لتقديم خدمات جوية وعقوبات على شركة الطيران الإيرانية استمرار لسياسات عدائية، مؤكدة ان أي ادعاء بأن إيران باعت صواريخ باليستية لروسيا لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قررت فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب مبيعات الصواريخ الباليستية المزعومة لروسيا.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم الثلاثاء "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدين بقوة تصدير إيران وشراء روسيا صواريخ باليستية إيرانية".

وتابع البيان "هذا تصعيد إضافي للدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، وسيؤدي إلى وصول الصواريخ الإيرانية إلى أراضي أوروبية، مما يزيد من معاناة الشعب الأوكراني".

وقال البيان "هذا العمل يمثل تصعيدا من جانب كل من إيران وروسيا وهو تهديد مباشر للأمن الأوروبي".

وأضاف البيان "سنتخذ خطوات فورية لإلغاء الاتفاقات الثنائية الخاصة بالخدمات الجوية مع إيران، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل تصنيف الكيانات والأفراد المهمين المشاركين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ونقل الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى روسيا، وسنعمل أيضا على فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن في وقت سابق اليوم، قال بلينكن إن الولايات المتحدة كانت قد حذرت إيران من أن تزويد روسيا بمثل هذه الأسلحة سوف "يشكل تصعيدا بالغا".

وأعلن بلينكن فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران ردا على تزويدها روسيا بالصواريخ، وقال إنه يتوقع أن يتخذ حلفاء وشركاء الولايات المتحدة إجراءات من جانبهم في هذا الشأن.