إيران تهدد بإغلاق المزيد من المنشآت الألمانية على أراضيها

طهران - (د ب أ)

هدد القضاء الإيراني باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المؤسسات الألمانية في إيران بسبب حظر ألمانيا لمركز هامبورج الإسلامي.

وفي رد مباشر، أمر القضاء الإيراني بإغلاق معهد اللغة الألمانية في العاصمة طهران قبل ثلاثة أسابيع.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني أصغر جاهنجير اليوم الثلاثاء، إنه تم تلقي تقارير في وقت لاحق عن "انتهاكات من جانب مؤسسات أخرى تابعة للحكومة الألمانية"، مضيفا "سيتم الإعلان عن إجراءات في الوقت المناسب".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد حظرت المركز الإسلامي في هامبورج في نهاية يوليو الماضي ووصفته بأنه "مركز ترويجي مهم لإيران في أوروبا".

وصادرت الشرطة في جميع أنحاء ألمانيا أصول ومرافق المركز وخمس منظمات تابعة له، وأمرت السلطات محمد هادي مفاتح مدير المركز بمغادرة ألمانيا بحلول 11 سبتمبر.

ويرى مراقبون أن طرد مدير المركز من المرجح أن يؤدي أيضا إلى رد فعل مماثل من جانب طهران.