وفاة المشتبه به في جريمة قتل العداءة الأوغندية تشيبتيجي

نيروبي- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام كينية، أن الجاني المشتبه به في وفاة عداءة الماراثون الأوليمبية الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي بعد اعتداء مميت، توفى اليوم الثلاثاء.

وفقا للشرطة، قام شريك تشيبتيجي السابق بسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها أثناء شجار حول قطعة أرض في الأول من سبتمبر الجاري.

وتوفت تشيبتيجي بعد أيام قليلة بسبب فشل العديد من الأعضاء بعد إصابتها بحروق بنسبة 80٪، كما أصيب صديقها السابق بجروح خطيرة أثناء الاعتداء عليها وتوفي اليوم متأثرا بإصاباته في مستشفى موي ريفيرال في مدينة إلدوريت الغربية.

وأصيب المشتبه به بحروق بنسبة 30% وعولج في وحدة العناية المركزة في نفس المستشفى الذي كانت تعالج به تشيبتيجي.

وحصلت تشيبتيجي على المركز الـ44 في سباق الماراثون للسيدات بدورة ألعاب باريس الأولمبية، علما بأنها فازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للركض الجبلي والركض على الطرق الوعرة عام 2021 في تايلاند.