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الحوثيون: إسقاط طائرة أمريكية "إم كيو 9" في أجواء صعدة

10:48 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

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وكالات
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أمريكية نوع "أم كيو 9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن "الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا الجوية خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد المتحدث "استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأشاد سريع بـ "العملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة"، داعيا "كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة".

إسقاط طائرة أمريكية الحوثيون التجسس
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