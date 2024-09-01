قوات الاحتلال تمنع الهلال الأحمر من إسعاف مصابين غربي جنين

رام الله – (أ ش أ)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى حالات مصابة بالرصاص الحي، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من نقل إصابات، إثر إطلاق النار على مركبة فلسطينية عند مدخل قرية كفر دان غرب جنين.

من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون، اليوم، فلسطينيين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين أغلقوا مدخل البلدة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين، ومركباتهم التي لحقت أضرار مادية فيها.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشوارع الالتفافية، وتداهم عددا من الأحياء في مدينة الخليل، منها: حي وادي أبو كتيلة، ومنطقة بئر المحجر، كما تتواجد في منطقة وادي القف، والمنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.