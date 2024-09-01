مسؤول تايواني يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأربعاء المقبل

تايبيه - (د ب أ)

يعتزم عمدة تايبيه، تشيانج وان-آن زيارة نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا في الولايات المتحدة ، لمدة 11 يوما، بدءا من الأربعاء المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وستركز الزيارة، وهي أول زيارة يقوم بها تشيانج إلى أمريكا، بصفته عمدة تايبيه، على تعزيز العلاقات بين البلدين، طبقا لما ذكره مصدر في حكومة مدينة تايبيه.

وسيتوجه تشيانج، الذي يتولى منصب عمدة عاصمة تايوان، منذ ديسمبر 2022، أولا إلى نيويورك.

وسيبقى هناك لمدة ثلاثة أيام، حيث يعتزم زيارة ميدان "تايمز سكوير" للتعرف على السياسات الصديقة للمشاة.

وبعد السفر بالحافلة إلى بوسطن، يوم الأحد المقبل، سيجتمع تشيانج مع مسؤولين محليين، في مجلس ولاية ماساتشوسيتس يوم الاثنين ، خلال النهار وسيلقي خطابا بعنوان "تايبيه العالمية: تجسير التقاليد والابتكار"، في منتدى جون إف كينيدي جونيور بجامعة هارفارد في المساء.

وفي اليوم التالي، سيزور عمدة تايبيه معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا قبل أن يستقل قطارا إلى فيلادلفيا لحضور أنشطة إضافية مرتبطة بالبلديات.

وسيعود تشيانج إلى تايوان في 14 سبتمبر الحالي.