إعلام عبري: تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية: إنه يوجد تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف الجليل الغربي.

بدوره قال رئيس بلدية نهاريا: نواجه تحديات من غزة والضفة ولبنان وإيران والحوثيين الذين يغلقون ميناء إيلات منذ 7 أشهر.وأضاف رئيس بلدية نهاريا: إسرائيل في حالة طوارئ منذ 10 أشهر ونحن نحاول الحفاظ على سلامة السكان.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني وسقطت على سيارة بمدينة نهاريا.

وقال مراسل قناة العربية/ الحدث، "سقط قتيل وأصيب 5 أخرين، في حصيلة لهجوم حزب الله اللبناني المسيّر على نهاريا.

Footage circulating on social media shows a Hezbollah drone over Nahariya. https://t.co/6f1EytkNvn pic.twitter.com/TDogGtyeFF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 6, 2024

وأعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا في شمال إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من مدينة نهاريا.

وقال مصدر في الحزب لوكالة رويترز إن هذا الهجوم ليس ردا على قتل إسرائيل للقيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي والذي تعهدت الجماعة بالثأر لمقتله مما أثار مخاوف من تصعيد كبير قد يتحول إلى حرب شاملة.





