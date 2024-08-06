تصاعد الدخان من موقع عسكري بين عكا وحيفا (فيديو)
02:04 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024
وكالات
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع عسكري في الخليج بين عكا وحيفا، وتحدثت عن سماع دوي انفجارات في حيفا.
وأوضحت أن قصفا من حزب الله اللبناني استهدف شمال نهاريا أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة.
مصادر عبرية| إصابة مباشرة قرب "نهاريا" بعد سقوط طائرة مسيرة من جنوب لبنان pic.twitter.com/jS2vBdOfHe— القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 6, 2024
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