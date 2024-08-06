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BBC

تصاعد الدخان من موقع عسكري بين عكا وحيفا (فيديو)

02:04 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع عسكري في الخليج بين عكا وحيفا، وتحدثت عن سماع دوي انفجارات في حيفا.

وأوضحت أن قصفا من حزب الله اللبناني استهدف شمال نهاريا أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة.

حزب الله اللبناني الخليج بين عكا وحيفا انفجارات
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