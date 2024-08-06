تصاعد الدخان من موقع عسكري بين عكا وحيفا (فيديو)

وكالات



ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع عسكري في الخليج بين عكا وحيفا، وتحدثت عن سماع دوي انفجارات في حيفا.

وأوضحت أن قصفا من حزب الله اللبناني استهدف شمال نهاريا أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة.