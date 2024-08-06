فيديو| قوات الاحتلال تخلف دمارا كبيرا في البنى التحتية والمنازل بمخيم جنين
وكالات
وثقت مشاهد بثتها منصات محلية، آثار الدمار الكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال الإسرائيلي عقب تجريفها للشوارع والبنى التحتية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
كما أظهرت المشاهد آثار الدمار في أحد المنازل السكنية، بعد أن قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جزء منه.
وتواصلت خلال الليلة الماضية الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، على إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم ومدينة جنين أمس.
جرافات الاحتلال تواصل تدميرا واسعا للشوارع والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها وضواحيها منذ ساعات الليل الأولى وحتى الآن#جنين_الآن pic.twitter.com/z7jkKH8anQ— ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) August 6, 2024
فيديو قد يعجبك: