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BBC

رويترز: الأردن طلب من الطائرات القادمة إليه بحمل وقود احتياطي بسبب التهديد الأمني

07:55 م الإثنين 05 أغسطس 2024

شركات طيران أجنبية أرشيفية

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وكالات

طلب الأردن، اليوم الإثنين، من جميع شركات الطيران التي تهبط في مطاراته حمل وقود احتياطي يكفي لـ 45 دقيقة، في ما يراه الخبراء إجراءً احترازيًا في حالة وقوع هجوم من جانب إيران على إسرائيل، بحسب ما أفادته وكالة رويترز البريطانية.

وكانت السلطات الأردنية أصدرت إشعارًا بالسلامة للطيارين، يوم الأحد، تطلب فيه من جميع شركات الطيران، حمل الوقود الاحتياطي "لأسباب تشغيلية"، ويسري هذا الإشعار حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وجاء هذا تزامنًا مع استمرار حشد الولايات المتحدة مزيدا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية قواتها وحليفتها إسرائيل من تهديدات إيران والفصائل المرتبطة بها، لا سيما حزب الله اللبناني، في ظل دعوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لرعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.

وتصاعد ذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

شركات الطيران الطائرات القادمة إلى الأردم إيران وإسرائيل وقوع هجوم من جانب إيران
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